В Армении усилят давление на не желающих вакцинироваться

Как сообщила сегодня глава Минздрава Армении Анаит Аванесян, ее ведомство в настоящее время изучает необходимость участить тестирование на коронавирус невакцинированных работников – с одного теста в две недели до еженедельного.

Как пишет Спутник-Армения, таким образом в республике может быть применен иностранный опыт. "Смысл в том, чтобы после получения положительного теста люди самоизолировались, не выходили на работу и не заражали своих коллег", - отметила министр.

Причина рассмотрения такой меры давления на невакцинированных в том, что в Армении вновь начало расти число зараженных и госпитализированных с тяжелыми формами коронавируса. "Наши ресурсы не безграничны. Мы должны делать все возможное, чтобы сдержать распространение заболевания в ближайшие две-три недели", - призвала Аванесян.

Напомним, что за сутки в Армении было выявлено 1863 новых заболевших коронавирусом, погиб еще 41 человек.