Ильхам Алиев распорядился увеличить зарплаты, пенсии и соцвыплаты в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился сегодня начать работу над увеличением размера зарплат, пенсий и различных соцвыплат гражданам для компенсации негативных явлений на рынке потребления.

В подписанном президентов распоряжении подчеркивается, что улучшение благосостояния населения страны – важный приоритет социально-экономической политики правительства. При этом в 2021 году из-за активного восстановления мировой экономики стали расти и цены, в Азербайджане речь прежде всего об импортных товарах и о продуктах питания, "что негативно отражается на благосостоянии наиболее социально уязвимых групп населения".

"В целях смягчения негативных последствий влияния происходящих на международных рынках процессов на цены внутри страны для населения страны, в частности, особо уязвимых групп населения, и усиления социальной защиты населения, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: Кабинету Министров Азербайджанской Республики – подготовить и представить… предложения по обеспечению повышения размеров зарплат, трудовых пенсий и социальных пособий, стипендий и других социальных выплат", - сказано в распоряжении Ильхама Алиева.

Повышение зарплат, пенсий и соцвыплат должно быть отражено в проекте госбюджета Азербайджана на 2022 год.