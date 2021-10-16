В Узбекистане прошли переговоры с талибами

Как сообщил сегодня официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов, в самом южном узбекистанском городе Термез сегодня состоялись переговоры между членами правительства республики и делегацией правящего в Афганистане запрещенного в РФ движения "Талибан".

Узбекистанскую сторону на переговорах возглавлял министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков, и делегацию талибов – замглавы временного афганского правительства Абдул Салам Ханафи, пишет ТАСС.

По словам Кабулжанова, правительство Узбекистана и талибы обсуждали прежде всего проблемы торговли и экономики в целом, а также защиту государственных границ, транзит пассажирских и грузовых перевозок и сотрудничество двух стран в энергетике.