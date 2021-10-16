Турция и Германия продолжат взаимодействовать в переговорах с талибами

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом двусторонние контакты с движением "Талибан" (запрещено в России).

По ее мнению, стороны могут в будущем вести такие переговоры совместно.

"Мы обменялись мнениями о наших переговорах с "Талибаном" и, возможно, продолжим вместе вести эти переговоры", - приводит слова канцлера РИА Новости.

Меркель также призвала мировое сообщество оказать гуманитарную помощь Афганистану и предотвратить гуманитарный кризис предстоящей зимой.