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Польша построит забор, чтобы "защититься от Путина"

Польша построит забор, чтобы &quot;защититься от Путина&quot;

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что возведение забора на границе с Беларусью необходимо для защиты страны лично от Владимира Путина и Александра Лукашенко.

"Это нужно для того, чтобы защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе — в данном случае со стороны Александра Лукашенко и Владимира Путина", — цитирует премьера Polskie Radio.

Ранее нижняя палата парламента Польши приняла закон о возведении забора на границе с Беларусью. В Варшаве уточнили, что его строительство необходимо для преодоления миграционного кризиса. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что западные санкции привели к тому, что у страны отсутствуют деньги и силы для сдерживания потока людей.

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Вестник Кавказа

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