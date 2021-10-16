Наследие Меркель не даст ослабнуть отношениям между Китаем, Германией и ЕС

Как будут развиваться китайско-германские и китайско-европейские отношения с уходом канцлера Германии Ангелы Меркель? Недавно состоявшаяся онлайн-встреча между лидерами Китая и Германии проливает некоторый свет на этот вопрос. Китайская The Global Times пишет, что на виртуальной встрече с Ангелой Меркель в среду председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил вклад политика в продвижение китайско-германских и китайско-европейских отношений во время ее пребывания в должности канцлера и сказал, что Китай не забудет "старых друзей" и всегда будет держать дверь открытой для Меркель.

Некоторые аналитики предполагают, что в эпоху после Меркель китайско-германские отношения, которые оставались прочными и стабильными в последние несколько лет, и даже отношения между Китаем и ЕС, которые были относительно гладкими по сравнению с американо-китайскими связями, не удержат динамику. В Германии ведутся дебаты о том, следует ли отказаться от наследия Меркель. Сторонники жесткой линии призвали новое правительство Германии изменить подход к Китаю и занять более несговорчивую позицию.

Но они, скорее всего, недооценивают влияние наследия Меркель. Говоря о "старых друзьях" лидер КНР имел в виду не только Меркель, но и те группы в Германии, которые разделяют ее позицию. Ожидается, что они будут продолжать играть свою роль даже после ухода канцлера.

Ангеле Меркель потребовалось время, чтобы понять важность прагматизма в двусторонних отношениях. В первые годы после того, как она впервые вступила в должность, канцлер встретилась с Далай-ламой и пообещала сохранить эмбарго ЕС на поставки оружия Китаю. Но после глобального финансового кризиса 2008 года Меркель предпочла более тесное экономическое сотрудничество с Пекином, стремясь продвигать интересы Германии, ориентируясь на геоэкономические перспективы и веря в силу обязательств. Подход, ориентированный на экономику, во многом способствовал прочным торговым и инвестиционным связям с Пекином. Сейчас Китай является крупнейшим торговым партнером ЕС, а Германия - крупнейшим европейским экспортером Китая.

Согласно отчету, опубликованному Торгово-промышленной палатой Германии в Китае в феврале, многие немецкие компаний по-прежнему ориентированы на китайский рынок. Их оптимизм основан на восстановлении Китая после пандемии и перспективах инвестиционного соглашения. Меркель решительно поддержала завершение переговоров по договору с Китаем.

Хэ Чжигао, научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии социальных наук, сказал, что немецкие компании, которые серьезно интегрированы с китайским рынком, особенно открывшие филиалы в стране, должны подтолкнуть новое правительство Германии к продолжению прагматического пути, избранного Меркель.

Сотрудничество между Китаем и Германией и между Китаем и Европой, вероятно, продолжится, что определяется интересами обеих сторон. Между ними нет фундаментального конфликта: Китай стремится к большей открытости, а ЕС не привязан к глобальной гегемонии, как США. Китай делает упор на поиск точек соприкосновения, но при этом не акцентирует внимание на разногласиях. Несмотря на расхождения в так называемых ценностях, стороны могут эффективно препятствовать тому, чтобы они влияли на общую картину.

Паскаль Бонифас, директор-основатель Французского института международных и стратегических отношений, заявил в августе на онлайн-форуме, что стремление ЕС к всеобщему процветанию и безопасности требует сотрудничества между европейским блоком и Китаем. В конце сентября глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель сказал министру иностранных дел Китая Вану И во время онлайн-встречи, что ЕС и Китай должны продолжить взаимодействие по ряду вопросов, несмотря на существующие разногласия. Президент Си и председатель Европейского совета Шарль Мишель впервые с прошлого года поговорили по телефону в минувшую пятницу. Все это говорит о том, что у китайско-европейских отношений есть будущее.