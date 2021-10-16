В Махачкале подорожает плата за проезд в общественном транспорте

Компания "Современная транспортная система", занимающаяся пассажирскими перевозками в Махачкале, повысила цену на проезд в маршрутных такси до 27 рублей.

"Уважаемые пассажиры. С 18 октября 2021 г. плата за проезд одного пассажира в маршрутном транспортном средстве составляет 27 рублей", – говорится в объявлении организации.

Отмечается, что повышение стоимости связано с расходом на эксплуатацию транспорта. Вероятно, этому примеру последуют и другие транспортные компании.

В августе перевозчики в Махачкале уже объявляли о повышении платы за проезд в маршрутках до 27 рублей, но власти убедили компании временно заморозить цены.