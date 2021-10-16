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Гололед стал причиной столкновения шести машин в Казахстане

Гололед стал причиной столкновения шести машин в Казахстане

ДТП с участием шести автомобилей произошло в субботу на мосту в Семее, сообщает пресс-служба полиции Восточно-Казахстанской области.

Автоавария произошла 08:30 утра по местном времени. 23-летний водитель "Лады Гранта" не справился с управлением на мосту и в условиях гололедицы столкнулся с тремя машинами – марок Mitsubishi, Volkswagen и Hyundai. Последний из этих автомобилей по инерции врезался в еще две машины марки Toyota.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП, назначены соответствующие экспертизы.

Стоит добавить, что пострадавших в результате аварии нет.

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Вестник Кавказа

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