Гололед стал причиной столкновения шести машин в Казахстане

ДТП с участием шести автомобилей произошло в субботу на мосту в Семее, сообщает пресс-служба полиции Восточно-Казахстанской области.

Автоавария произошла 08:30 утра по местном времени. 23-летний водитель "Лады Гранта" не справился с управлением на мосту и в условиях гололедицы столкнулся с тремя машинами – марок Mitsubishi, Volkswagen и Hyundai. Последний из этих автомобилей по инерции врезался в еще две машины марки Toyota.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП, назначены соответствующие экспертизы.

Стоит добавить, что пострадавших в результате аварии нет.