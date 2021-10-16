В АТОР прокомментировали состояние россиян, попавших в ДТП в Анталье

Состояние граждан России, попавших в аварию в турецкой Анталье, оценивается как хорошее. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Травмы получили экскурсовод и семь российских туристов. Их доставили в ближайшее медучреждение для оказания помощи. Их состояние оценивают как хорошее", - цитирует Ломидзе РИА Новости.

Напомним, семеро российских туристов были доставлены в больницу после ДТП в Анталье.