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В АТОР прокомментировали состояние россиян, попавших в ДТП в Анталье

В АТОР прокомментировали состояние россиян, попавших в ДТП в Анталье

Состояние граждан России, попавших в аварию в турецкой Анталье, оценивается как хорошее. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Травмы получили экскурсовод и семь российских туристов. Их доставили в ближайшее медучреждение для оказания помощи. Их состояние оценивают как хорошее", - цитирует Ломидзе РИА Новости.

Напомним, семеро российских туристов были доставлены в больницу после ДТП в Анталье.

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Вестник Кавказа

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