Новак спрогнозировал повторение кризиса в Европе

Энергетический кризис в Европе может повториться в будущем, решение ЕС о переходе на "зеленую" энергетику было ошибочным. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

Он подчеркнул, что Россия готова к переговорам с Европой по поставкам газа. "Мы готовы сесть с нашими европейскими партнерами, коллегами, и здесь речь идет не только о текущем газовом сезоне, такая ситуация не исключена, что может повториться", — приводит слова вице-премьера "Коммерсантъ".

Новак также считает ошибочным подход Европы делать ставку на возобновляемые источники энергии. "Политики могут говорить что угодно, но экономика потом все равно вылезает. Да, политики не хотят принимать там своих ошибок", — сказал он.

Вице-премьер отметил, что в подземных газовых хранилищах Европы не хватает примерно 25 млрд кубометров газа. По его словам, "надо что-то с этим делать".