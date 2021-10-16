Проект господдержки ипотеки для детей с детьми одобрили в России

Правительство России одобрило предоставление средств корпорации "Дом.РФ" на господдержку граждан путем погашения ипотеки семьям с детьми, сообщает пресс-служба кабмина.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что проект разработан в целях создания условий для погашения ипотеки не менее чем для 32 тыс семей с детьми.