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Проект господдержки ипотеки для детей с детьми одобрили в России

Проект господдержки ипотеки для детей с детьми одобрили в России

Правительство России одобрило предоставление средств корпорации "Дом.РФ" на господдержку граждан путем погашения ипотеки семьям с детьми, сообщает пресс-служба кабмина.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что проект разработан в целях создания условий для погашения ипотеки не менее чем для 32 тыс семей с детьми.

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