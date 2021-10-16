Киргизию ждет суровая зима во всех смыслах

Киргизия пережила неспокойный год с тех пор, как президент Садыр Жапаров взял бразды правления в свои руки - общественные и политические проблемы, преследующие страну, пока не решены. На этой неделе Жапаров назначил новый кабинет министров, а своего однофамильца и бывшего вице-премьера Акылбека Жапарова - и.о. главы кабмина.

Как отмечает японская "Нихон кэйдзай", смена правительства - очередное изменение с октября прошлого года, когда Киргизию сотрясла волна протестов после спорных результатов парламентских выборов. Беспорядки привели к тому, что Жапаров был освобожден из тюрьмы и в считанные дни стал президентом. В прошлом году Жапаров и его администрация осуществили широкомасштабные изменения: избавились от старой конституции, уменьшили число депутатов парламента и задержали политических противников, большинство по надуманным обвинениям. Пересмотренная конституция упразднила пост премьер-министра. Теперь в стране есть председатель кабинета министров, который отвечает за его повседневную работу. Эту должность и занял Акылбек Жапаров.

Его назначение не стало неожиданностью для политического обозревателя Азима Азимова, который живет в Бишкеке: ”Несмотря на то, что Акылбек Жапаров был одним из множества министров, он долгое время фактически руководил кабинетом. Это его Кабинет, где он будет реализовывать свою власть и авторитет”. Азимов сказал, что президент Жапаров ”до сих пор не проявил никакого интереса к управлению исполнительной ветвью власти; он просто хочет, чтобы Кабинет работал на него, а он наслаждался результатами”.

В среду президент объяснил в Instagram, что будет пристально следить за председателем правительства, которому было поручено увеличить государственный бюджет на 40% с $3,3 млрд до $4,7 млрд в течение следующего года. "Если он не сможет добиться результата, я приму меры, - написал Жапаров. - Каждый его шаг, каждое его действие будет под моим личным контролем".

Никто не объяснил, как будет увеличен бюджет экономики, которая в последние годы пытается набрать обороты на фоне нанесших серьезный урон политических беспорядков и пандемии COVID-19. Всемирный банк прогнозирует рост валового внутреннего продукта всего на 2,3% в 2021 году после падения на 8,6% в 2020 году.

Некоторые аналитики обеспокоены тем, что слишком большая власть сейчас находится в руках президента, а государственные институты ослаблены. ”Новая конституция, принятая на апрельском референдуме, угрожает системе сдержек и противовесов в Киргизии, предоставляя президенту возможность влиять на парламент и на судебную систему, например, путем назначения судей”, - считает Сыйнат Султаналиева, аналитик из Хьюман Райтс Вотч по Центральной Азии. Есть также опасения по поводу свободы слова. Во время президентских выборов в январе более 100 активистов гражданского общества, юристов и журналистов прослушивались властями.

Тем не менее события первого года президентства Жапарова, похоже, не повлияли на его популярность. По данным опроса, проведенного Международным республиканским институтом в июле, 32% респондентов назвали его самым надежным политиком Киргизии, а его помощник, глава Государственного комитета национальной безопасности, Камчыбек Ташиев, набрал по итогам этого опроса 24%.

”Что больше всего удивляет, так это то, что Жапаров действительно выполняет свои обещания”, - утверждает Азимов.

После апрельских столкновений на границе с Таджикистаном в мае правительство национализировало золотой рудник Кумтор - крупнейший источник иностранной валюты в стране. Это было позитивно воспринято избирателями Жапарова, равно как и подавление ”коррумпированных” политиков и захват их активов. Однако последствия этих действий, вялость экономики, падение доверия инвесторов и ухудшение политического климата, вызвали у Азимова и многих других граждан Киргизии ”ужас”.

В ноябре состоятся давно откладываемые парламентские выборы и многие в Киргизии надеются на большую стабильность на втором году президентства Жапарова.

Азимов сказал отказался давать прогноз на выборы, но сказал, что о стабильности все еще далеко, учитывая ”то количество кризисов, которые вот-вот накроют Киргизию”. Рост стоимости жизни в условиях стремительного повышения цен на продукты питания и грядущий энергетический кризис с нехваткой топлива и отключениями электричества рисуют зловещую картину накануне зимы. ”Годовая инфляция выросла до 14% в августе по сравнению с 9,7% в декабре 2020 года из-за цен на импортируемые продукты питания и топливо”, - говорится в отчете Всемирного банка по стране.

Азимов также считает продолжающийся конфликт с канадским оператором Centerra Gold в отношении контроля над рудником Кумтор, который в настоящее время является предметом международного арбитража, ”бомбой замедленного действия” для государственного бюджета.

Сейчас, когда оппозиция Киргизии раздроблена, Жапаров находится в сильной позиции, но Азимов предупредил: ”Впереди всю страну ждет очень тяжелая зима. Она станет главным испытанием. Посмотрим, выдержит ли режим и не получат ли их политические оппоненты шанс извлечь выгоду из его неудач в следующем году".