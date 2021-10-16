Слуцкий: никому не советую проверять Россию на прочность

Россия жестко отреагирует на любые провокации, подобные действиям эсминца ВМС США Chafee. Об этом заявил редседатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Я бы не советовал никому проверять Россию на прочность, особенно в вопросах защиты государственной границы. Ответные меры всегда будут жесткими, профессиональными и соразмерными", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что США своеобразно понимают определение "международного права" и продолжают устраивать провокаций вблизи российских границ. "С Россией это вряд ли пройдет", —добавил Слуцкий.

Глава комитета напомнил, что в Минобороны России заявили о грубом нарушении международных правил предупреждения столкновения судов в море. Он рассказал, что 15 октября военный атташе США в Москве сообщил о правомерности действий Америки.

Напомним, что американский эсминец Chafee совершил попытку нарушения госграницы России в акватории Японского моря, однако противолодочный корабль тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" вытеснил его из российских территориальных вод.