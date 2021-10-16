Европа боится остаться без газа

Вокруг основных артерий для поставок газа в Европу возникает немало политических проблем, при этом сам континент страдает от рекордных цен на газ и нехватки запасов накануне зимы, пишет AsumeTech.

31 октября - очень важная дата. В этот день заканчивается 25-летний контракт по которому природный газ поступал из Алжира в Марокко, а оттуда в Испанию по трубопроводу Магриб-Европа, известному под аббревиатурой GME. Однако в свете недавней политической напряженности между Марокко и Алжиром было объявлено, что контракт продлеваться не будет, и поэтому подача газа по этому трубопроводу будет остановлена.

Максимальная пропускная способность этого трубопровода составляет 12 млрд кубометров. В прошлом году, по данным платформы Standard & Poor's Global Platts, было экспортировано 3,7 млрд кубометров в Испанию и около полумиллиарда кубометров в Марокко. Линия обеспечивает половину потребления Марокко в обмен на транзит газа через территорию страны.

Есть еще одна линия под названием Medgaz, которая напрямую соединяет Алжир и Испанию, минуя Марокко. По этой ветке в прошлом году уже было передано 5,4 млрд кубометров Испании. Общая пропускная способность трубопровода составляет 8 млрд кубометров, и в настоящее время идет расширение до 10,5 млрд кубометров, которое, как ожидается, будет завершено в следующем месяце. Этот трубопровод сможет обеспечить весь экспорт газа из Алжира в Испанию.

”Северный поток-2”, который идет напрямую из России в Германию через Балтийское море сталкивается с серьезным противодействием со стороны США, а также Украины и Польши - двух стран, где сейчас проходят трубопроводы, по которым российский газ поставляется в Европу. ”Северный поток-2” завершен, и начаты технические проверки под давлением, чтобы убедиться в отсутствии утечек. Ожидается, что процесс будет завершен к концу года, после чего компания получит лицензию на эксплуатацию от немецкого регулятора. Но не исключено, что этому будет противодействовать Европарламент.

На юге континента проходит Баку-Тбилиси-Эрзурум, по которому газ из Азербайджана транспортируется через Грузию и Турцию в Грецию, балканские страны и Италию. В Европе опасаются, что эта ветка может столкнуться с геополитическими рисками из-за напряженности между Азербайджаном и Ираном, который неожиданно провел военные учения у азербайджанской границы. Европейцы также боялись лишиться газа год назад в ходе 44-дневной войны между Азербайджаном и Арменией в Карабахе.

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Между тем, на днях Азербайджан и Турция достигли договоренности по вопросу поставок дополнительных 11 миллиардов кубометров газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум до 2024 года. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, соглашение носит превентивный характер и направлено на то, чтобы избежать энергетического кризиса: "Мы обеспечиваем свои запасы. Соглашения по газу с Россией, Ираном и Азербайджаном указывают на то, что у нас не будет таких кризисов, как в странах Запада. Для Турции эта проблема неактуальна".