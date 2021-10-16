Инфраструктуру "Артека" восстановят за 400 млн рублей

Правительство России выделит около 400 млн рублей на восстановление инфраструктуры детского центра "Артек", сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Международный детский центр "Артек" в Крыму получит 384,7 миллиона рублей на восстановление инфраструктуры, повреждённой в результате летних паводков. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сказано в сообщении.

Выделенные средства планируется потратить на восстановление 14 объектов, среди которых жилой корпус лагеря "Кипарисный", здание порта и несколько административных корпусов. Также будут обновлены подъездные пути, покрытие набережной и спортплощадки.

"Минпросвещения поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения и проконтролировать эффективность расходования бюджетных средств. Доклад об этом должен быть представлен в правительство до 1 февраля 2022 года", - добавили в пресс-службе.

Стоит подчеркнуть, что помощь от правительства позволит частично устранить последствия летних паводков и подготовить "Артек" к новому сезону.