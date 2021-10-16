Члены дипкорпуса посетили освобожденные Суговушан и Талыш

Представители дипломатического корпуса в Азербайджане и местных СМИ ознакомились с восстановительными работами в освобожденных городах Суговушан и Талыш.

Как отметил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, это седьмая по счету после 10 ноября 2020 года поездка на освобожденные территории вместе с членами дипкорпуса.

"Мы ехали по новой дороге в направлении села Талыш и видели, что работы по реконструкции в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева продолжаются ускоренными темпами", - добавил Хикмет Гаджиев.

По словам помощника главы государства, Азербайджан представил всему миру уникальный образец постконфликтной реконструкции и восстановления.

"Страны за последние 25-30 лет не проводили самостоятельно столь масштабной реконструкции в постконфликтный период. Хотя в подобных случаях в других регионах восстановление осуществлялось в основном при непосредственном участии международных организаций, в случае с Азербайджаном эти проекты реализуются за счет внутренних ресурсов", - сказал он.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан намерен восстановить освобожденные территории и вернуть бывших вынужденных переселенцев на родные земли в кратчайшие сроки.