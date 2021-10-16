Грузия получила от Латвии более 80 тыс доз Pfizer

Руководство Латвии подарило Грузии 83 070 доз противокоронавирусной вакцины Pfizer, сообщает Минздрав республики.

Напомним, что данный препарат признан Всемирной организацией здравоохранения. Две дозы, необходимые для вакцинации, проводятся с интервалом 21-28 дней.

В Грузии этой вакциной теперь можно прививать детей с хроническими заболеваниями от 12 до 15 лет, а также детей от 12 до 15 лет, которым нужна вакцина для поездок, учебы, лечения или других целей за пределами страны.

В настоящее время Грузии используются вакцины AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac.