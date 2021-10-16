Главная » Новости
Азербайджан Иран

Грузия получила от Латвии более 80 тыс доз Pfizer

Грузия получила от Латвии более 80 тыс доз Pfizer

Руководство Латвии подарило Грузии 83 070 доз противокоронавирусной вакцины Pfizer, сообщает Минздрав республики.

Напомним, что данный препарат признан Всемирной организацией здравоохранения. Две дозы, необходимые для вакцинации, проводятся с интервалом 21-28 дней.

В Грузии этой вакциной теперь можно прививать детей с хроническими заболеваниями от 12 до 15 лет, а также детей от 12 до 15 лет, которым нужна вакцина для поездок, учебы, лечения или других целей за пределами страны.

В настоящее время Грузии используются вакцины AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac.

1575 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!