Делегации из Германии ознакомятся с Крымом

До конца осени Крым посетят две делегации из ФРГ, сообщил глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета республики Юрий Гемпель.

"Ведется подготовка визита в Крым двух делегаций из Германии. Предполагается, что первая приедет в конце октября, а вторая немного позже, в ноябре", - приводит слова Гемпеля ТАСС.

Он отметил, что первая делегация приедет из города Хайдельберга, который находится на северо-западе земли Баден-Вюртемберг. "Это старые связи, общество дружбы "Симферополь- Хайдельберг", - подчеркнул депутат.