Аэропорт Физули получил международный статус

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о присвоении аэропорту в городе Физули статуса международного.

Согласно документу, аэропорт, отвечающий соответствующим стандартам в сфере выполнения международных рейсов, получил статус международного.

Отмечается, что МИД Азербайджана поручено сообщить об этом соответствующим международным организациям.



Помимо этого, аэропорт получил трехбуквенный код от международной ассоциации воздушного транспорта, состоящий из латинских букв - FZL. Индивидуальный код связан с названием города, в котором расположен аэропорт – Физули.