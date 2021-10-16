Число умерших в России от COVID-19 за сутки превысило тысячу человек

Оперативный штаб по предупреждению коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 33,2 тыс случаев коронавируса, умерли за сутки 1 002 пациента - максимум с начала пандемии.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 33 208 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2979 (9,0%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 6 545, в Санкт-Петербурге – 3 088, в Московской области – 2 403. В Крыму новых случаев 579 (максимум с начала пандемии), в Ставропольском крае - 372, в Краснодарском крае - 254, в Дагестане - 129, в Кабардино-Балкарии - 105, в Северной Осетии - 85, в Чечне - 76, в Ингушетии - 67, в Карачаево-Черкесии - 63, в Адыгее - 65.

Суточный прирост составил 0,42%, общее число инфицированных в России достигло 7 958 384 человека .

Выписан за сутки 21 883 пациента, за весь период - 6 981 907 человек.

Умерли за сутки 1 002 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 222 315 человек.