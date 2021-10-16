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Россияне попали в ДТП в Анталье

Россияне попали в ДТП в Анталье

В результате аварии в турецкой Анталье пострадали семь граждан России, сообщает издание Hurriyet.

По данным газеты, водитель микроавтобуса, перевозившего туристов, не справился с управлением во время дождя и транспорт занесло на повороте, после чего он съехал с трассы и перевернулся. Пассажиры выбирались через лобовое стекло.

Отмечается, что восемь человек, включая семерых граждан России, доставлены в больницу. Их жизни находятся вне опасности.

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Вестник Кавказа

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