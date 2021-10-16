По факту бунта во Владикавказе возбуждено уголовное дело

Следком возбудил уголовное дело после беспорядков во владикавказской колонии №1, сообщает пресс-служба ведомства.

"15 октября примерно в 15 часов 30 минут в федеральном казенном учреждении исправительная колония №1 УФСИН России по РСО-Алания не менее 200 человек, отбывающих наказание в указанном исправительном учреждении, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами и уничтожением имущества", - сказано в сообщении.

Отмечается, что дело возбуждено по частям 1, 2 статьи 212 УК РФ ("организация и участие в массовых беспорядках").

Также пресс-служба ФСИН сообщила, что ситуация в исправительной колонии во Владикавказе стабилизировалась.

"Обстановка в ИК-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания стабилизирована и находится под контролем. Ни среди сотрудников, ни среди осужденных пострадавших нет", - сказали в ведомстве.