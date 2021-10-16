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В Крыму растет число заразившихся COVID-19

В Крыму растет число заразившихся COVID-19

Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом. За сутки в республике выявлено 579 новых случаев, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

"За 15 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 579 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 87 060 положительных на COVID-19", - сказано в сообщении.

Напомним, что максимальное число заражений коронавирусом в Крыму обновляется уже две недели подряд. До этого 14 октября было инфекцией заболели 568 человек.

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Вестник Кавказа

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