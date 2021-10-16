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ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане унесло жизни четырех человек

ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане унесло жизни четырех человек

В результате столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса в Дагестане погибли четыре человека, сообщает ГУ МВД по республике.

"По предварительной информации "LADA Priora" выехала на полосу встречного движения и столкнулась с рейсовым автобусом, который направлялся из Пятигорска в Махачкалу. В результате ДТП водитель и три пассажира автомашины "LADA Priora" скончались на месте", - сказано в сообщении.

В настоящее время полиция устанавливает личности погибших, а также причины трагедии.

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