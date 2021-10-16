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СК взялся за беспорядки заключенных во Владикавказе

СК взялся за беспорядки заключенных во Владикавказе

СУ СКР по Северной Осетии организовал проверку по факту беспорядков в колонии во Владикавказе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Пока проводится проверка", - заявил собеседник.

Напомним, что 15 октября заключенные владикавказской исправительной колонии №1 устроили беспорядки. Для подавления бунта были стянуты дополнительные силы.

По данным ФСИН, причиной инцидента стали плановые обыскные мероприятия, в ходе которых несколько осужденных не подчинились законным требованиям сотрудников и спровоцировали других заключенных.

Помимо этого, ночью 16 октября на территории этой же колонии произошел пожар, который был ликвидирован.

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Вестник Кавказа

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