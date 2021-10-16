Москвичей в субботу ожидают дожди

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о субботней погоде в Москве.

Он отметил, что жителей и гостей столицы ожидает облачная погода с небольшими дождями во второй половине дня.

"Мы ожидаем сегодня облачную погоду, во второй половине дня, местами кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 9-11, в Подмосковье плюс 7-12", - приводит слова синоптика РИА Новости.

Леус добавил, что ветер юго-западный, 5-10 м/с, во второй половине дня порывистый. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.