В КЧР туристы смогут бесплатно попробовать айран

Кисломолочный напиток айран сделают бесплатным для туристов на территории курорта Домбай в Карачаево-Черкесии, сообщил замглавы Карачаевского городского округа Азрет Караев.

"Мы планируем запустить такой проект: в Домбае айран будет бесплатным для туристов. Сейчас мы его тестово запустили в кафе "Пихтовый мыс". Уже на протяжении недели на барной стойке подготовлен деревянный чан и стаканы. Любой из посетителей может набрать и выпить, это в счет не включается", - приводит Караева ТАСС.

По словам заммэра округа, целями проекта являются популяризация карачаевской национальной кухни, сохранение культурного наследия республики, развитие туризма, стимуляция производства продукции, создаваемой по традиционным рецептам. "Это возвращение к истокам - у карачаевцев было принято встречать гостей с чашей айрана. Напиток является символом гостеприимства и радушия народа", - добавил он.

Отмечается, что поставками айрана займутся фермеры из находящихся по соседству селений. По словам Караева, расходы на закупку напитка не скажутся на бюджете туробъектов, а проект привлечет гостей и обеспечит их лояльность.

"Это проект администрации Карачаевского городского округа. Мы призвали предпринимателей - владельцев гостиниц, ресторанов и кафе, некоторое количество откликнулось. Надеемся, что и дальше найдем отклик и понимание, и Домбай станет зоной, свободной от продажи айрана", - заключил Караев.