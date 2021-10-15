Экстремальное селфи могут сделать жители Казахстана

В новом парке города Сарань Карагандинской области появилась скамья высотой 4 и длиной 7 м. Она изготовлена из дерева и металла, а взобраться на нее можно по спрятанной за декоративной урной лестнице, сообщает акимат города.

"Молодежь неоднократно обращалась к акиму города, чтобы организовать креативное место для времяпрепровождения и селфи. Некоторые предлагали свои идеи в соцсетях. И вот мы решили воплотить их желания в реальность и установили в парке необычную скамью. Надеемся, что жители будут бережно относиться к ней", - сказано в сообщении.

В акимате отметили, что скамья установления за счет внебюджетных средств.

В настоящее время проводится озеленение парка, высажено около 50 деревьев. В дальнейшем планируется увеличить число зеленых насаждений.