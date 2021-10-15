Дагестанские города готовы к зиме

Врио главы правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов вручил мэрам городов республики паспорта готовности к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов.

По результатам проверок готовности муниципальных образований к предстоящему отопительному сезону, проведенных Кавказским управлением Ростехнадзора, документы получили 9 из 10-ти городских округов.

Единственный город, не сумевший выполнить задачу, - Дагестанские Огни. Причина заключается в недостатках, связанных с невыполнением в срок планового ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии, испытаний электроустановок и теплотехнического оборудования, а также эксплуатацией аварийных котлов с истекшим сроком работы без диагностики и организационно-технических мероприятий по продлению срока.

Амирханов подчеркнул, что решение проблем в сфере ЖКХ является приоритетным для руководства региона.

"Правительство Дагестана ведет планомерную работу по решению вопросов в сфере ЖКХ. Так, уже в этом году для обеспечения безаварийного и стабильного функционирования систем теплоснабжения в отопительный период из бюджета региона было выделено более 105 млн рублей на проектно-изыскательские работы по модернизации ветхих котельных и тепловых сетей в городах Кизилюрт, Дагестанские Огни, Хасавюрт и Каспийск", - приводит слова врио премьер-министра РИА Дагестан.

Стоит добавить, что ключевые мероприятия по подготовке к зиме в республике завершены.