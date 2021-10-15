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Железноводск примет полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"

Железноводск примет полуфинал конкурса &quot;Мастера гостеприимства&quot;

В Железноводске состоится всероссийский полуфинал профессионального конкурса "Мастеров гостеприимства", сообщили в пресс-службе местной администрации.

Отмечается, что согласно итогам очных соревнований определятся более 150 финалистов, которые поборются за гранты в размере до 1,5 млн рублей на реализацию своих проектов в области туризма и другие призы.

"Мы будем очень рады приветствовать участников, которые прошли в полуфинал и приедут к нам на курорт. Будем активно поддерживать всех, кто решит реализовать свои проекты в области туризма в нашем городе-курорте", - сказал глава города Евгений Моисеев.

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