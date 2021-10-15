Спонсором азербайджанского "Нефтчи" стал американский бренд

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" подписал контракт о сотрудничестве с американским брендом Old Spice.

Соглашение рассчитано на один год и предполагает рекламную и маркетинговую деятельность. Со стороны "Нефтчи" в церемонии подписания участвовал президент клуба Кямран Гулиев, а со стороны компании Procter & Gamble, которой принадлежит бренд Old Spice, - генеральный директор в регионе Кавказа и Центральной Азии Дегер Куртасланоглу.

Согласно подписанному соглашению, футболисты "Нефтчи" будут рекламировать Old Spice, бренд также будет представлен на страницах клуба в соцсетях и в эфире "Нефтчи ТВ". Кроме того, реклама Old Spice будет присутствовать на домашних матчах и тренировках команды.

Напомним, Old Spice - американский бренд парфюмерно-косметических товаров для мужчин, принадлежащий компании Procter & Gamble.