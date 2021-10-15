Оверчук: Россия и США считают необходимым улучшать двусторонние отношения

Ни Москва, ни Вашингтон не удовлетворены нынешним уровнем двусторонних отношений, об этом заявил по итогам визита в США вице-премьер Алексей Оверчук.

По его словам, обе стороны считает важным работать над их улучшением, передает РИА Новости.

Чиновник признал, что в отношениях РФ и США есть много "завалов", однако необходимо улучшать экономические связи и в целом взаимодействие на всех уровнях.

По словам Оверчука, Москва и Вашингтон должны поддерживать прямые контакты, сторонам доносить друг до друга логику принятия решений.