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Оверчук: Россия и США считают необходимым улучшать двусторонние отношения

Оверчук: Россия и США считают необходимым улучшать двусторонние отношения

Ни Москва, ни Вашингтон не удовлетворены нынешним уровнем двусторонних отношений, об этом заявил по итогам визита в США вице-премьер Алексей Оверчук.

По его словам, обе стороны считает важным работать над их улучшением, передает РИА Новости.

Чиновник признал, что в отношениях РФ и США есть много "завалов", однако необходимо улучшать экономические связи и в целом взаимодействие на всех уровнях.

По словам Оверчука, Москва и Вашингтон должны поддерживать прямые контакты, сторонам доносить друг до друга логику принятия решений.

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