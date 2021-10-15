Жителей дома рядом с местом трагедии экстренно эвакуируют в Батуми

В Батуми начата эвакуация жителей дома, расположенного рядом со зданием, обрушившимся 8 октября. Об этом передают грузинские СМИ.

По данным Первого канала, людей вывозят и помещают в гостиницу, поскольку эксперты признали дом небезопасным для пребывания в нем.

Пока власти не примут решения по оказавшемуся аварийным дому, жильцам пяти его подъездов придется оставаться в гостинице.

По предварительным сведениям, речь идет не о сносе, а об укреплении дома.

"Мы пока не знаем всего заключения экспертизы. Но специалисты попросили эвакуировать населения в целях предотвращения [ЧП]" - цитирует и.о. мэра Батуми Лелу Сурманидзе Sputnik Грузия.

Чиновница добавила, что эвакуированы 50 семей.