ФСИН назвала причины бунта в колонии во Владикавказе

Беспорядки, вспыхнувшие сегодня в колонии №1 во Владикавказе, организовали двое осужденных, недовольных плановыми обысками, заявили в пресс-службе ФСИН.

В ведомстве пояснили, что в этой колонии отбывают наказание люди, неоднократно судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления. Сегодня там начались плановые обыскные мероприятия, во время которых "двое осужденных отрицательной направленности", находящиеся в штрафном изоляторе, не стали подчиняться законным требованиям сотрудников колонии.

Вместо этого, пояснили в пресс-службе, они попытались дестабилизировать работу колонии, обратившись к другим осужденным с призывом устроить массовые беспорядки. "Поддавшись на провокацию, другие осужденные учинили погром оборудования, принялись ломать локальные ограждения в жилой зоне, вывели из строя видеокамеры", - цитирует сообщение ФСИН ТАСС.

На месте ЧП находятся руководство УФСИН по Северной Осетии, сотрудники надзорных органов и правоохранители, омбудсмен; реализуются меры для стабилизации обстановки. Руководство ФСИН РФ контролирует ситуацию.