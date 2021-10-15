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В сирийском Идлибе взорвался автомобиль с турецкими военными – СМИ

В сирийском Идлибе взорвался автомобиль с турецкими военными – СМИ

Сегодня вечером в сирийском Идлибе подорвался на мине автомобиль с турецкими военными, есть пострадавшие, - сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya.

"В рядах турецких оккупационных сил в результате подрыва их автомобиля на взрывном устройстве на трассе Баб аль-Хава в провинции Идлиб есть пострадавшие", - говорится в сообщении телеканала, передает РИА Новости.

Напомним, район Идлиба по-прежнему остается в руках бандформирований. На его территории находятся наблюдательные посты турецкой армии, в соответствии с договоренностями военные России и Турции проводят в Идлибе совместные патрулирования.

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Вестник Кавказа

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