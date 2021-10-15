Культурное наследие Азербайджана привлекает путешественников, интересующихся историей

Азербайджан представляет собой плавильный котел разнообразных культур, многие аспекты которых мало известны тем, кто приезжает в страну впервые. В Азербайджане, через который проходили торговые маршруты Великого Шелкового пути, есть места, которые свидетельствуют о еврейском, немецком и польском наследии. А если говорить об искусстве, архитектуре, ремеслах, еде, напитках и многом другом, то здесь всего в изобилии.

Гостеприимная и толерантная атмосфера Азербайджана предлагает путешественникам задуматься над тем, как на страну повлияли различные исторические события, пишет американский туристический портал Skift. "Азербайджан - страна древними традициями гостеприимства, толерантности и мультикультурализма. Наша основная миссия как Бюро по туризму Азербайджана - продемонстрировать эти особенности с помощью интересных туристических продуктов", - сказал глава Туристического бюро Азербайджана Флориан Зенгстшмид.

Еврейское наследие

В Азербайджане проживает немало представителей еврейской национальности. Одним из самых значительных еврейских населенных пунктов остается Красная Слобода, расположенная недалеко от Кавказского хребта. Это поселение с населением около 3000 человек считается единственным местом компактного проживания горских евреев. Здесь расположены три синагоги, в здании одной из них располагается Музей горских евреев. Арочный мост XIX века через реку Кудиалчай соединяет Красную Слободу с многонациональным городом Губа. Гости города могут принять участие в кулинарном мастер-классе горских евреев с местной жительницей Наоми Рувиновой, чей репертуар включает интересные вариации классических азербайджанских блюд, таких как долма и плов, а также вегетарианское блюдо под названием хайля. Синагога ашкеназских евреев в Баку - одна из немногих синагог, построенных в этой части мира за последнее столетие, а также одна из крупнейших в Европе.

Немецкое наследие

Ничего не подозревающий посетитель Гейгеля может удивиться обилию домов, построенных в немецком стиле. В Гейгеле, одном из немецких поселений, основанных в западном Азербайджане около 200 лет назад, располагается музей немецкой истории. Он расположен в здании лютеранской церкви Святого Иоанна - первой лютеранской церкви в Азербайджане, построенной в 1857 году. Еще одно место, которое необходимо посетить - это винодельня в Гейгеле, построенной на месте винодельни, основанной в 1860 году, и погреб с немецкими бочками 150-летней давности. Те, кому по душе баварская кухня, могут пойти в частный ресторан, где подают фирменные домашние колбаски, свиные ребрышки и пирожные по немецким рецептам. Дом покойного Виктора Кляйна, последнего немецкого жителя Гейгеля, который вскоре станет музеем, также открыт для посетителей. В Шамкире можно увидеть немецкую архитектуру и посетить действующую лютеранскую церковь, а в отеле Excelsior выпить пиво, сваренное на собственной пивоварне с использованием австрийских технологий.

Польское наследие

Быстрое развитие нефтяной отрасли в Баку в конце XIX века, известное как нефтяной бум, принесло городу огромное богатство, положив начало эклектичному сочетанию европейской архитектуры и древних средневековых стен. Большая часть архитектуры в новой части города была спроектирована европейцами, в том числе несколькими польскими архитекторами. Вместе они спроектировали многие из лучших зданий города, сочетающие в себе лучшие местные и западные архитектурные традиции.

Один из таких архитектурных памятников – здание президиума Академии наук (здание Исмаилия) - шедевр венецианской готики, спроектированный Юзефом Плошко, который, как говорят, был вдохновлен венецианским Дворцом дожей. В верхней части дворца Мухтарова, созданного тем же архитектором в стиле французской готики, располагается статуя польского народного героя Завиша Черного. Здание Бакинской мэрии было спроектировано польским архитектором Юзефом Гославским. Город может похвастаться множеством других польских архитектурных достопримечательностей, в том числе офисным зданием ЛУКОЙЛа, Союзом кооперативов, Бакинским универмагом, Институтом рукописей и костелом Пресвятой Девы Марии, который правда, был снесен в 1930-х.

Наследие Шелкового пути

Великий Шелковый путь оставил глубокий след в политическом, экономическом и культурном развитии мест, через которые проходил. Азербайджан не стал исключением, и его искусство музыка, архитектура, кухня и многое другое впитали в себя международное влияние.

Кухня. Гастрономические идеи с легкостью распространялись по Шелковому пути, и современная азербайджанская кухня черпает вдохновение из Ирана, Кавказа, Центральной Азии, Анатолии и Дальнего Востока. Бакинский, Шемахинский и Гянджинский районы Азербайджана известны блюдами, в которых сочетаются тесто и мясо, иногда с сыром, которые распространены в странах Шелкового пути. Ароматный кардамон, распространенный в индийской кулинарии, широко используется для придания пикантного вкуса азербайджанским блюдам, а также в изготовлении традиционных сладостях, таких как шекарбура и пахлава.

Ковры. Азербайджанские ковры, которые высоко ценились за их яркие цвета, богатые узоры и качество, продавались по всему Великом шелковом пути. Сегодня их можно найти в самых престижных музеях мира, частных коллекциях и аукционных домах, а в Азербайджанском музее ковра в Баку хранится самая большая в мире коллекция азербайджанских ковров.

Шелк. Поселок Басгал, который на протяжении веков был перевалочным пунктом Шелкового пути, является центром современной шелкоткацкой промышленности Азербайджана. Именно здесь страна развивала восточную технологию производства шелка, прославившись благодаря своей техникам окраски и украшения.

Железо. Азербайджанские кузнецы прославились на Шелковом пути своей домашней утварью, оружием и доспехами, инструментами и другими изделиями. Из необработанного железа, обычно привозимого из России и Ферганы, кузнецы Шамахинского района изготавливали высококлассные кинжалы и мечи, которые были популярны среди знати на Кавказе и в России в качестве престижных аксессуаров. Мечи также высоко ценились в Анатолии и на Ближнем Востоке. Традиция в селе Демирчи (буквально "кузнец") Шамахинского района жива и сегодня.

Музыка. Многие из традиционных музыкальных инструментов, которые вы, вероятно, услышите в Азербайджане, произошли от тех, с которыми путешествовали по Шелковому пути - такие инструменты, как балабан (духовой инструмент, часто сделанный из ветвей тутового дерева), каманча, уд, балабан (язычковый деревянный духовой музыкальный инструмент с двойной тростью), цилиндрический двусторонний барабан нагара и гоша нагара. Другие инструменты, такие как тар (струнный подобный лютне инструмент), тутек (свистковая флейта), даф (рамочный барабан) и канун (струнный щипковый музыкальный инструмент типа арфы), можно услышать в мугаме, - форме искусства, сочетающей в себе классическую поэзию и музыкальную импровизацию, которая включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Архитектура. В Азербайджане невероятное разнообразие архитектуры. Зороастрийские храмы и синагоги, церкви и мечети, хаммамы, города-крепости и базарные площади. Точно так же и архитектурное наследие Азербайджана можно увидеть за пределами страны, в таких местах, как Анатолия, Самарканд и Иран.

Ключевой особенностью торговых городов Шелкового пути, таких как азербайджанский Шеки, были караван-сараи, построенные для размещения торговцев и путешественников, их товаров и животных. Сегодня в Шеки остались два: Верхний и Нижний караван-сараи. С 1980-х годов для посетителей открыт Верхний караван-сарай, где гости могут насладиться чашечкой свежезаваренного чая. Это служит подходящим напоминанием о теплом приеме и гостеприимстве, которые Азербайджан традиционно оказывал - и продолжает оказывать - всем и каждому.