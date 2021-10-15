Премия одаренным школьникам в России увеличена до 50 тыс рублей

В России начался конкурсный отбор на награждение ежегодными премиями одаренных школьников, сообщила министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

"На премию могут претендовать победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, указанных в перечне Минпросвещения России на 2020-2021 учебный год. В их числе могут быть не только дети, которые продолжают учебу в школе, но и выпускники этого года. Размер премии увеличился до 50 тысяч рублей", – поделилась она.

Школьники на Кубани могут подать документы на конкурс в управление образованием в своем муниципалитете или в краевом Центре развития одаренности в Краснодаре.

В Краснодарском крае премию получат 100 учеников.