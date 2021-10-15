Первый деревянный спутник Земли отправят на орбиту позже срока

Запуск на орбиту Земли уникального деревянного спутника перенесен из-за сложностей с радиочастотами, такое сообщение опубликовано на сайте финской компании по деревопереработке UPM.

"Планируемая дата запуска WISA Woodsat перенесена с конца 2021 года на первую половину 2022 года из-за необходимости изменения радиооборудования", - сказано в нем.

Уточняется, что WISA Woodsat был создан для целого ряда миссий - от материаловедения и популяризации знаний о космосе до развития и облегчения радиолюбительской связи со спутниками. Соответственно, его радиосистема разрабатывалась для работы в радиочастотном спектре, используемом радиолюбителями, университетскими и некоммерческими наноспутниками.

В UPM пояснили, что использование этих радиочастот регулирует Международный радиолюбительский союз - IARU. Невзирая на поддержку Финской радиолюбительской лиги, организация отклонила заявку WISA Woodsat на использование радиолюбительских частот для связи со спутником, так как сочла, что радиолюбительская деятельность - не основная для спутника.

Соответственно, указано в сообщении, задержка связана с необходимостью создания и тестирования новой радиосистемы, а затем - лицензирования новой коммерческой радиочастоты.