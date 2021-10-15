Сезон скачек закроется в Краснодаре в выходные

Закрытие скакового сезона в Краснодаре пройдет 16-17 октября. В скачках примут участие почти 200 лошадей.

Краснодарский ипподром проведет розыгрыш Осеннего кубка коннозаводчиков РФ, призовой фонд скачек составит более 30 млн рублей. В программе 20 скачек с участием 196 лошадей, котильон и джигитовка, а также выступление джазово-инструментального ансамбля, кавказские народные танцы, конный прокат. Гости праздника смогут попробовать восточный плов и поучаствовать в конкурсе шляпок, также будет организована детская площадка с аттракционами.