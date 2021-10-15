В Тбилиси начался "Конец пандемии"

Персональная выставка грузинского художника Отиа Чагелишвили под названием "Конец пандемии" открывается в галерее Silk Factory Studio в Тбилиси. Выставку можно посетить до 2 ноября.

Отиа Чагелишвили – сын известного грузинского живописца Гоги Чагелишвили. Мастер работает в живописи и скульптуре. В своих работах автор отразил видение о финале мировой пандемии, о том, как эпидемия коронавируса повлияла на мир и людей.

Уточняется, что будут действовать все ковид-правила (маски, соцдистанция, дезинфекция). Посещение свободное. Адрес галереи: улица Мераба Костава, 59 (бывшее здание фабрики шелка).