Психолог рассказала, как "раскрасить" осень

Сокращение светового дня осенью в России отражается на состоянии людей, напомнила кандидат психологических наук Анастасия Лысакова, отметив, что в это время года люди ощущают острую нехватку символов лета – яркого солнца и разноцветных фруктов.

По ее словам, исправить этот недостаток можно, "обманув" мозг.

"Когда холодает, чтобы психике было проще адаптироваться к температурному режиму и неуютной погоде, нужно добавить ярких цветов. Это должны быть цвета, которые ассоциируются с теплом и витаминами. То есть в цветовой гамме должны быть красный и оранжевый", – сказала она радио Sputnik.

Так, оранжевый цвет включает ассоциативный ряд огня и цитрусовых, что дает "теплое" настроение и делает отсылку к лету. Оранжевый цвет может присутствовать в аксессуарах. "Например, женщин в это осеннее и хмурое время может радовать красный или оранжевый маникюр", – пояснила эксперт.