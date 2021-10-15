Власти продолжат развивать древний Дербент

Правительство России утвердило план по комплексному развитию дагестанского Дербента до 2025 года, согласно которому в совершенствование древнего города будет затрачено более 180 млрд рублей, - сообщили в пресс-службе правительства.

Основные пункты в нем – это капремонт зданий Дербентской центральной городской больницы и закупка для нее оборудования и новых автомобилей, реконструкция 12 городских улиц, строительство водопроводов и очистных сооружений, а также строительство школы более чем на 800 мест, - передает "АиФ-Дагестан".

Также планируется строительство жилых домов, детских садов и школ, культурных и спортивных центров, гостиниц, ресторанов, парковок, городской набережной и автовокзала, канатной дороги, благоустройство новых микрорайонов, реконструкция железнодорожного вокзала, которые будут проводиться за счет частных инвестиций.

Из федерального бюджета на мероприятия по комплексному развитию города будет выделено 46,7 млрд, республика вложит 7,6 млрд, еще 129 млрд рублей – это внебюджетные средства, - говорится в сообщении.