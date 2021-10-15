Личный врач: Саакашвили не нужна госпитализация - пока

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, находящемуся в Руставской тюрьме, пока не нужна госпитализация. Об этом сообщил после посещения пациента его личный врач Николоз Кипшидзе.

"После нашей последней встречи сегодня я ожидал худшего, однако хочу вам сказать, что, видимо, у него очень крепкий организм. Он превзошел ожидания", - цитирует его ТАСС.

Кипшидзе добавил, что на сегодняшний день Саакашвили не требуется госпитализация, но предупредил, что рано или поздно "этот момент все равно настанет".

Доктор уточнил, что политик все еще голодает, употребляя только чай и воду.

По словам врача, оппозиционер готов принимать лечение, которое ему назначит консилиум врачей при необходимости.