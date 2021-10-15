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Грустная находка в день рождения Коста Хетагурова: как издатели упрощали его поэзию

Грустная находка в день рождения Коста Хетагурова: как издатели упрощали его поэзию

15 октября для осетин – это день Коста. В 1859 году в этот день родился Коста Хетагуров, основоположник современной осетинской литературы, драматург, художник, публицист, общественный деятель. Писатель Александр Фадеев назвал его "Леонардо да Винчи осетинского народа".

Хетагуров писал на осетинском и русском языках. Его сборник "Осетинская лира" на родном языке вышел в 1899 году и стал явлением в культурной жизни народа. Поэмы, басни, стихи для детей, народные предания и притчи – таково поэтическое наследие Коста. Сборник стихотворений на русском языке впервые вышел в 1895 году в Ставрополе. На своих художественных полотнах он изображал современников, сцены осетинского быта, кавказские пейзажи, христианские сюжеты.

Коста Хетагуров родился в горном селе Нар, через которое ныне проложена Транскавказская автомагистраль в Южную Осетию. Это сердце осетинских гор, поскольку отсюда примерно одинаковое расстояние и до Владикавказа, и до Цхинвала. Отец Коста служил прапорщиком, маму свою поэт не помнил - она умерла, когда мальчику было два года. После окончания школы он учился в прогимназии во Владикавказе, в Каланджинском начальном училище и Ставропольской гимназии. В 1881 году Хетагуров был принят в Петербургскую академию художеств, но окончить ее не смог из-за отсутствия средств. Летом 1885 года Хетагуров был вынужден покинуть Петербург. Во Владикавказе он зарабатывал оформлением театральных постановок, продолжал рисовать, участвовал в выставках, писал стихи, которые печатали газеты "Северный Кавказ", "Казбек" и журнал "Терские ведомости".

Жизнь его была полна невзгод и испытаний. В 1891 году власти выслали Хетагурова из Владикавказа за его протест против закрытия женской школы. Коста был вынужден уехать к отцу, который тогда жил в селе Георгиевско-Осетинское Кубанской области, но через два года переехал в Ставрополь, где сотрудничал с газетой "Северный Кавказ", много писал, в том числе и поэзию. Здесь его узнали как яркого публициста и общественного деятеля.

В конце 1890-х Хетагуров заболел костным туберкулезом, полгода был прикован к постели. Затем жил в Херсоне, Очакове, Пятигорске, Ставрополе. Последние годы жизни Коста провел во Владикавказе и селе Георгиево-Осетинское, где умер в апреле 1906 года.

Сегодня актер, кинорежиссер и сценарист Аким Салбиев, читая поэтические автографы Коста Хетагурова (рукописи, написанные автором собственноручно), неожиданно для себя сделал находку, о которой рассказал "Вестнику Кавказа". Салбиев обратил внимание, что стихотворение Коста "Завещание" на осетинском языке в подлиннике подверглось редактуре. "Поскольку я работаю в Государственном музее А.С.Пушкина, автографы изучаю внимательно, для меня это документ. Сегодня я читал подлинники стихотворения Коста на осетинском языке. Это мой родной язык, я даже думаю на осетинском. И вижу, что некоторые слова из стихотворения Коста заменены, вписаны другие слова другим почерком. Получается, что в подлиннике поэта и в изданном владикавказским градоначальником Гаппо Баевым сборнике "Осетинская лира" в стихотворении "Завещание" разные слова. Они и по смыслу разные. У Хетагурова и Баева были сложные отношения. Градоначальник использовал для него то кнут, то пряник – дважды изгонял из Владикавказа, потом сам находил, возвращал и издавал сборник. Но меня такая редактура огорчила. Слова Коста в данном случае более точны, они обладают глубоким смыслом. Вместо них вписаны слова приблизительные, они упрощают смысл… Хотя, возможно, Баев считал, что делает стихотворение лучше. А у Коста не было выхода. Осетинский поэт Тотраз Кокаев писал в своих комментариях к сборнику Хетагурова, что он не мог спорить с градоначальником, прихоти которого было достаточно, чтобы сборник не был бы издан. "Осетинская лира" издавалась на деньги Гаппо Баева", - рассказал собеседник "Вестника Кавказа".

Коста Хетагуров принадлежит всему миру, не только Осетии, убежден Аким Салбиев. "Его поэзия имеет планетарное значение, что чувствуется по, например, таким срокам: "Весь мир – мой храм, любовь – моя святыня, Вселенная – отечество мое". Это вершина! Поэт прекрасно писал на русском языке. Хочу поехать во Владикавказ, чтобы в музее Коста Хетагурова подробно изучить рукописные подлинники поэта на осетинском языке. Не исключаю, что найдутся и другие неудачные правки редакторов. Думаю, пришло время новых переводов Коста. Например, роман Маркеса "Сто лет одиночества" на русский язык переводили три раза. Почему Коста нельзя перевести еще раз? Его переводили в советское время выдающиеся поэты: Анна Ахматова, Михаил Исаковский, Николай Заболоцкий, Дмитрий Кедрин, Николай Тихонов. А были и другие поэты, которые переводили Коста хлеба ради, вот у них и есть неточности", - заключил Аким Салбиев.

Сегодня в Северной и Южной Осетии целый день звучали стихи Коста Хетагурова. Их читали во Владикавказе во многих местах: на площади у Осетинского театра, в пантеоне Осетинской церкви, где похоронен поэт, в вузах и школах. На сцене Государственного драматического театра Южной Осетии прошел спектакль Романа Габриа "Коста".  

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Вестник Кавказа

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