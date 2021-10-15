Главная » Новости
Азербайджан Иран

Радикалы-националисты устроили антироссийский митинг в Ереване

скриншот видео из Telegram
скриншот видео из Telegram

Митинг ультрарадикального националистического движения "Национально-демократический полюс" (бывшее "Сасна црер") прошел сегодня в Ереване, фото и видеозаписи с акции публикуют армянские Telegram-каналы.

В сообщениях отмечается, что митинг был в одно и то же время направлен против правительства премьера Никола Пашиняна, против России и против одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Роберта Кочаряна.

Судя по роликам, участники достаточно многочисленной акции скандировали оскорбительные лозунги в адрес президента РФ Владимира Путина.

1235 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!