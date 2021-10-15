Заключенные взбунтовались в колонии во Владикавказе

Бунт вспыхнул в колонии во Владикавказе, рассказал источник в правоохранительных органах Северной Осетии.

"Около 200 человек устроили беспорядки в колонии", - цитирует его ТАСС.

Официального подтверждения или опровержения информации от силовых структур не поступало.

В Минздраве Северной Осетии сообщили, что на место событий вызвали "скорую", она несет дежурство, сведений о пострадавших пока нет.

РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб передает, что волнения в исправительной колонии №1 подавлены.