Граффити-забор морского порта станет новой достопримечательностью Туапсе

Власти Туапсинского морского торгового порта дали разрешение на нанесение граффити на экологическую тематику на забор порта общей протяженностью около 600 м.

Забор, установленный в конце прошлого года вдоль улицы Горького, защитил прилегающие городские территории от влияния производственных факторов, а скоро он начнет и привлекать к себе туристов: самый масштабный на юге России проект фасадной картины на экологическую тематику создаст популярный в стрит-арт- и граффити-культуре краснодарский автор Георгий Куринов (GOOZE ART) совместно с командой профессиональных художников, - передает портал Юга.ру.

Общая площадь изображения составит 2,5 тыс кв м, а его сюжет объединит символы и достопримечательности Туапсе, образы морской стихии и экологии и тематику порта.

В реализации задумки окажет помощь и содействие администрация города-курорта.