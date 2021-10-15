Музеи Ставрополья впервые отметят День отца

Ставропольский краевой музей-заповедник имени Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве наряду с другими просветительскими учреждениями края подготовил ряд мероприятий в честь Дня отца, который впервые будут праздновать в России, - сообщили в музее.

"Ставропольский государственный музей-заповедник присоединится к празднованию Дня отца: в филиалах музея пройдут интерактивные лекции, экскурсии, мастер-классы, посвященные празднику. В картинной галерее пейзажей художника П.М.Гречишкина пройдет мастер-класс "Я рисую вместе с папой". Сотрудники филиала подготовят праздничную программу, в рамках которой семьи с детьми смогут создать картину в технике "коллаж", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Отметят праздник и в музее-усадьбе художника-академиста Василия Смирнова: здесь пройдет лекция о музыканте Василии Беневском - многодетном отце, проводившем музыкально-просветительскую работу среди детей. Здесь же расскажут и о художнике, преподавателе рисования Ставропольской мужской классической гимназии Василии Смирнове, и о ставропольской династии Бурмистровых: Иван Бурмистров - Герой Советского Союза - стал примером для подражания для своих сыновей.

Напомним, установить в стране День отца, который будет отмечаться в третье воскресенье октября, 4 октября поручил президент России Владимир Путин.