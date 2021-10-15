В кабардино-балкарском Жанхотеко открылся 300-метровый сквер

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" сегодня открыли сквер площадью 1,5 га, - сообщили в пресс-службе района.

"В сельском поселении Жанхотеко состоялось торжественное открытие самого крупного сквера Баксанского района", - рассказали в пресс-службе, передает ТАСС.

На устройство сквера было израсходовано более 9 млн рублей, а его строительство велось с апреля.

"Сквер расположен вдоль федеральной трассы к главной достопримечательности нашей республике Эльбрусу, и это неслучайно. Отдыхать здесь смогут не только жители, но и гости республики по пути к горнолыжному курорту", - пояснил и. о. главы администрации Баксанского района Артур Балкизов.

Длина сквера - почти 300 м. В нем уложена тротуарная плитка, имеются детская площадка, скамейки, урны, фонари, а также ограждение, а по всей длине его украшает полотно, составленное из фотографий достопримечательностей Кабардино-Балкарии.