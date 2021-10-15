После окончания Отечественной войны в Азербайджане на армянских минах подорвались 167 человек

После завершения в ноябре 2020 года боевых действий на минах, установленных ВС Армении, подорвались 167 граждан Азербайджана, 33 из них, в том числе два журналиста, погибли. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с делегацией во главе с президентом Национальной комиссии по ликвидации противопехотных мин Франции (CNEMA) Жераром Шеснелем.

В ходе переговоров министр поведал о длившейся почти 30 лет оккупации части азербайджанской территории и ее тяжелых последствиях. Напомнив, что в прошлом году азербайджанские земли были освобождены военно-политическим путем, Байрамов обратил внимание на политику Еревана по целенаправленному минированию азербайджанских территорий, сообщил об угрозе, которую несут мины на освобожденных территориях.

Глава МИД АР рассказал Шеснелю, что точность карт минных полей, предоставленных в небольшом количестве Ереваном, после подписания трехстороннего заявления в целом опровергавшего существование таких карт, составляет лишь 25%.

Дипломат подчеркнул, что после окончания боевых действий в ноябре прошлого года на минах подорвались 167 граждан Азербайджана, из них 33 человека, включая двух журналистов, погибли.